Auf zum 12. Black-River-Duck-Race

20 Jahre ist es mittlerweile her, dass sich zum ersten Mal die Schwarzacher Rennenten auf den Weg vom Kindergarten Dorf zum Kiesfänger entlang der Schwarzach gemacht haben, heuer ist es nach fünfjähriger Pause wieder soweit.

Am 7. Mai startet um 14 Uhr das 12. Black-River-Duck-Race.

Möge die beste Ente gewinnen

Es handelt sich dabei um ein Entenrennen mit etwa 15 cm großen Plastikenten, die im Vorverkauf bei verschiedenen Geschäften in Schwarzach sowie vor dem Start ab 13 Uhr um 5 Euro erworben werden können.

So sehen sie aus, die Renn-Enten.

So sehen sie aus, die Renn-Enten. ©Feuerwehr Schwarzach

So sehen sie aus, die Renn-Enten. ©Feuerwehr Schwarzach

So wie auch in der vergangenen Jahren wird auch heuer wieder ein Teil der Einnahmen einem guten Zweck zur Verfügung gestellt, und zwar dem Netz für Kinder, einem Verein, der Kinder in schwierigen Situationen durch verschiedene Projekte unterstützt.