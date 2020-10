Auf Wintereinbruch folgt mildes Westwetter am Wochenende

Nach dem kräftigen Wintereinbruch mit Schneefall bis in tiefe Lagen am Montag stellt sich in den kommenden Tagen wieder eine unbeständige und milde Wetterlage ein.

Eine Kaltfront in Verbindung mit einem Tief über Oberitalien sorgte in den vergangenen 24 Stunden von Vorarlberg bis Kärnten für kräftige Niederschläge.

Dabei sickerte nördlich der Alpen deutlich kältere Luft in die Täler ein und die Schneefallgrenze sank bis in tiefe Lagen.

Dienstag: Sonnig, aber kalt

Am Dienstag lockert es am Bodensee und im Rheintal bereits am Vormittag zaghaft auf, nachmittags reißen die Wolken überall auf und die Sonne kommt zum Vorschein. Es bleibt mit Höchstwerten zwischen sieben und elf Grad aber relativ kühl.

Wolken am Mittwoch

Dichtere Wolken ziehen am Mittwoch wieder auf und erlauben nur etwas Sonne zwischendurch, nachmittags eher als vormitttags. Ganz im Norden kann auch etwas Regen dabei sein. Die Schneefallgrenze liegt bei 2.100 Metern, die Höchstwerte bei neun bis 13 Grad.

Regen am Donnerstag

Eine nächste Front sorgt am Donnerstag für dichte Wolken, Regenschauer und auffrischenden Wind. Am meisten regnet es dabei im Bregenzerwald. Die Schneefallgrenze liegt bei 1.600 Metern, die Höchstwerte bei acht bis zwölf Grad.

Wochenende wird milder

Ab Freitag zieht eine nächtliche Störung mit Wolken und Regen rasch nach Osten ab, es trocknet auf und wird immer sonniger. Dazu wird es relativ mild für diese Jahreszeit. Am Samstag kann sich am Bodensee zäher Hochnebel zeigen, ansonsten wird es sonnig. Dazu ist es vor allem im Mittelgebirge und auf den Bergen relativ mild für diese Jahreszeit, die Nullgradgrenze steigt auf 4.000 Meter.