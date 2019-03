Auf VC Wolfurt wartet im Westderby Mils

Das Duell der Tabellennachbarn in der 2. Bundesliga zwischen VC Wolfurt (3.) und Mils (4.) steht im Mittelpunkt.

Nach dem überragenden Triumph der U19- Mannschaft des Raiffeisen VCWolfurt , 3. Platz U19 bei den österreichischen Meisterschaften in Klagenfurt, geht es für die meisten Jungs der erfolgreichen Nachwuchsmannschaft gleich weiter in der Bundesliga.

Am Sonntag Abend um 17:30 Uhr treffen im Westderby unsere Jungs auf den VC Mils.

Aktuell ist Wolfurt noch nicht vom Abstiegskampf befreit. Es geht also dabei um weitere wichtige Punkte. Mit einem möglichen Sieg – also 3 Punkte – könnte man sich so von Amstetten absetzen, daß diese nur noch rechnerische Chancen hätten gegen Wolfurt den Relegationsplatz zu vermeiden.

Doch Mils ist nicht gerade eine Mannschaft die den Gastgebern liegt. Im Grunddurchgang verlor man zu Hause in einem langen und spannenden Spiel unglücklich mit 15:17 im 5. Satz, Bei Mils setzte es eine 1:3 Niederlage.

Die Pizunski Truppe weiß also was sie erwartet. Keine Rechnereien im Kopf helfen, sondern Kampf, Leidenschaft und eine gewisse Coolness um den ersten möglichen Sieg gegen die Gäste in dieser Saison einzufahren.

„Noch immer fehlt zwar Mittelblocker Aaron Kritzinger und auch Zuspieler Vonach lag mit einem Viralen Infekt die ganze Woche flach“ ,so Kapitän Kritzinger Simon, „ Dennoch wollen wir sehen was am Wochenende so geht. Wir sind ein starkes Team und wollen jeden schlagen“.

Hinten stehend von Links:

Simon Schwendinger

Florian Winder

David Rinderer

Theo Reiter

Niclas Böhler

Benjamin Braun

Roland Rozgonyi

Vorne von Links

Levin Schiffrer

Elias Monsorno

Christof Meier

Julian Ertl

Simon Hinteregger

Coaches

Sascha Mosig