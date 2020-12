"Auf Straßen immer wieder Spuren von Driftmanövern"

Auch in Vorarlberg gibt es eine Drift-Szene, die bei winterlichen Straßenverhältnissen gerne die Straßen unsicher macht. Doch was ist illegal und mit welchen Strafen ist zu rechnen? Peter Rüscher von der Landesverkehrsabteilung der Polizei klärt auf.

Bis zu 5.000 Euro Strafe

Laut § 102 Abs 4 KFG (Kraftfahrgesetz) normiert in Bezug auf das Lenken von Fahrzeugen ganz grundsätzlich: „(4) Der Lenker darf mit dem von ihm gelenkten Kraftfahrzeug und einem mit diesem gezogenen Anhänger nicht ungebührlichen Lärm, ferner nicht mehr Rauch, üblen Geruch oder schädliche Luftverunreinigungen verursachen, als bei ordnungsgemäßem Zustand und sachgemäßem Betrieb des Fahrzeuges unvermeidbar ist.“

"Für Anzeige muss Lenker bekannt sein und Beweise vorliegen"

Bei der Landesverkehrsabteilung Vorarlberg seien jedoch nicht wirklich viele Fälle bekannt, bei denen im Zusammenhang mit "Driften" eingeschritten werden musste. "Wenn jedoch im Zuge der Verkehrsüberwachung – in Zivil oder mit Blaulichtfahrzeug – derartige Manöver festgestellt werden, dann wird entsprechend eingeschritten, da hier keinesfalls mehr von einem ordnungsgemäßen, rücksichtsvollem und der Verkehrssicherheit gerecht werdendem Lenken gesprochen werden kann", so Rüscher.

Wiederholte Feststellungen und Anzeigen in diesem Zusammenhang erfolgten laut Polizei im Zusammenhang mit Hochzeitskonvois, auch hier werde konsequent Anzeige erstattet. "Es sind auf den Straßen immer wieder Spuren von Driftmanövern feststellbar, für eine Anzeige muss der verantwortliche Lenker aber bekannt sein und eine entsprechende Beweislage vorliegen", sagt Peter Rüscher zu VOL.AT.

Laut der Landesverkehrsabteilung Vorarlberg seien nicht viele Fälle bekannt. VOL.AT liegen allerdings Beweise vor, dass es in Vorarlberg doch eine "Szene" geben muss. Wie auf den Screenshots zu sehen ist, verabreden sich die Lenker und klären einander über Kontrollen der Polizei auf.

Statements aus der Drift-Szene

Bernd* (30): "Ich gehe driften, um dem Alltagstrott zu entkommen. Wenn ich im Schnee unterwegs bin muss ich konzentriert bleiben. In dieser Zeit wird Mensch und Maschine eins und du fühlst, was das Auto braucht um auszubrechen bzw. in der Spur zu halten. Wie überall gibt es aber natürlich auch Leute, welche die Grenzen nicht kennen, wie etwa kürzlich auf dem Sportplatz im Hatlerdorf. Das hat nichts mit driften zu tun, das ist einfach mutwillige Zerstörung."