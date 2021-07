Auf sonnigen Montag folgt Regenwoche.

Während im Osten Hochsommer vorherrscht, ist in Vorarlberg von Sommerhitze keine Spur. Für den Rest der Woche verharren die Temperaturen sogar meist unter der 20-Grad-Marke.

Am Montag scheint die meiste Zeit die Sonne. Nur vorübergehend ziehen höhere Wolkenfelder über den Himmel. Ein paar Quellwolken am Nachmittag über den Bergen bleiben harmlos. Südwind bringt subtropische Luft und sorgt für hochsommerliche Temperaturen mit Höchstwerten von 25 bis 29 Grad.

"Herbstlich" im Ländle

Während am Dienstag im Osten neue Hitzerekorde mit bis zu 38 Grad zu erwarten sind, bringt der Tag in Vorarlberg nur anfangs teilweise noch Wolkenlücken, vor allem zwischen hinterem Bregenzerwald und Montafon. Von der Schweiz her sind am Vormittag erste gewittrige Schauer nicht mehr auszuschließen. Um Mittag und am Nachmittag ist verbreitet mit gewittrig durchsetztem Regen zu rechnen. Die Temperaturen gehen gegenüber dem Vortag deutlich zurück. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 17 Grad, die Höchstwerte bei 16 bis 20 Grad.