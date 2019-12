Auf nach Üsküdar

Jedem Schreiber steht es gut an, sich von Zeit zu Zeit umzusehen, Ausschau zu halten oder sich auf den Weg nach Üsküdar (Ortsteil von Istanbul) zu begeben, wie es der türkische Schreiber im populären Lied „Üsküdar’a gider iken“ tat. Er könnte aus dem Schlaf erwachen und feststellen, dass sein Gewand verschmutzt ist und seine Augen schläfrig sind. Auf dem Weg aber könnten ihm die Augen aufgehen. Auch dem Schreiber des Barons von Zanzenberg gingen sie am letzten Sonntag des Jahres auf. Er fand ein antiquarisches Buch.

Der Titel: „Der Untergang der Welt durch schwarze Magie“ von Karl Kraus. Darin befand sich ein 110 Jahre alter Brief an das Publikum der „Fackel“ (Karl Kraus‘ Zeitschrift) mit dem Titel „Apokalypse“. Ein Auszug:

„Am 1. April 1909“, schreibt Karl Kraus, „wird aller menschlichen Voraussicht nach die „Fackel“ ihr Erscheinen einstellen. Den Weltuntergang aber datiere ich von der Eröffnung der Luftschifffahrt. Eine Verzögerung beider Ereignisse aus äußeren Gründen könnte an meiner Berechtigung nichts ändern, sie vorherzusagen, und nichts an der Erkenntnis, dass beide ihre Wurzel in demselben phänomenalen Übel haben: in dem fieberhaften Fortschritt der menschlichen Dummheit.