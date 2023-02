Auf nach Lochau zum großen internationalen Faschingsumzug 2023

Lochau. Am kommenden Sonntag, 12. Februar, erlebt das Leiblachtal einen weiteren tollen Höhepunkt in diesem Fasching.

Denn für die kleinen und großen Mäschgerle heißt es an diesem Tag: Auf zum großen internationalen Faschingsumzug nach Lochau!

Start des Umzuges ist um 13.30 Uhr in der Hörbranzer Straße. Vom Spar-Markt führt der närrische Zug über die Alberlochstraße und das Ortszentrum zum Schulhof. Dort sorgen ein abwechslungsreiches Kinderprogramm in der Festhalle sowie die Auftritte der musikalischen Gruppen im Hof für das ganz spezielle „Faschings-Rämi-Dämi“ für Jung und Alt

Als tolle närrische Gruppen präsentieren sich auch in diesem Jahr wieder langjährige Gäste beim Lochauer Umzug, unter anderem die Howilar Rutschbugglar, die Leiblacher Fetzahexa, die Gruppe Hotzenplotz, die Wirtshauspiraten, der Jo-Jo-Club, die Wolfurter Schnorrawacklar, die Fasnatzunft Watzenegg aus Dornbirn, die Senfoniker aus Oberegg (CH) sowie die Pipelines, die Narraseckl, die Nerschen Wieber oder das Gefolge 63 aus Bregenz.

Und mit dem Kauf eines Zwei-Euro-Faschingspins unterstützen die Zuschauer all die närrischen Aktivitäten rund um den tollen „Lochauer Kinderfasching“.

Zunftball maskiert mit den „Partyjägern“ live on stage in der Festhalle – das Ballereignis des Jahres in Lochau. Dazu Partysound mit DJ Lux im beheizten Zelt sowie Showeinlagen mit den stimmungsvollen Auftritten von Schalmeien, Guggamusiken, Garden und den Prinzenpaaren samt ihrem Gefolge. Kartenvorverkauf bei der Sparkasse Lochau und den Lochauer Faschingszünften Bäumle und Berg.