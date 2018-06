Auf Herd vergessene Pfanne sorgte für Feuerwehreinsatz in Vorarlberg

Eine auf einem Herd vergessene Pfanne hat am Samstagabend in Hard (Bez. Bregenz) zu einem Feuerwehreinsatz geführt.

Feuerwehrleute brechen Tür auf

Als die Feuerwehr gegen 21.00 Uhr bei der Wohnanlage eintraf, drang Rauch aus der Unterkunft im zweiten Obergeschoß. Da sich in der Wohnung niemand meldete, brachen die Feuerwehrleute die Türe auf und drangen mit Atemschutz in die Räumlichkeiten ein. Was sie vorfanden, war aber lediglich die Pfanne mit verbranntem Essen. Die für den Einsatz aus dem Haus gebetenen Bewohner konnten nach kürzester Zeit wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.