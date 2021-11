Auf die Plätzchen, fertig los...

Die Weihnachtszeit steht vor der Türe. "Das Buch" hat für jeden Geschmack das perfekte Koch- und Backbuch auf Lager.

Weihnachten mit Christina

Hier findest du 70 Rezepte, die keine Weihnachtswünsche offenlassen. Angefangen mit den knusprigsten Weihnachtskekse, die in allen Formen und Farben ihren großen Auftritt erhalten: VANILLEKIPFERL, ZIMTSTERNE, LEBKUCHEN, SPEKULATIUS ... Aber es gibt noch so viel mehr zu entdecken in der himmlischen weihnachtlichen Back Welt: wie die supersoften Gewürzschnecken oder die glanzvolle Sternentarte. Was natürlich auch nicht fehlen darf: die fruchtigste aller selbstgemachte Marmeladen und zuckersüße Windringe für den Weihnachtsbaum. Zum Nachtisch gibt's weihnachtlich-zimtige Desserts, süßes Weihnachtschutney zum Löffeln und ein Schlückchen selbstgemachten EIERLIKÖR.

Die besten Weihnachtskekse

Wenn es draußen so richtig kalt wird, die ersten Schneeflocken vom Himmel fallen und wir uns am liebsten an den Ofen kuscheln würden, ist sie nicht mehr weit: die WEIHNACHTSZEIT. Was gibt es dann Schöneres, als die Weihnachtsmusik aufzudrehen, die KEKSAUSSTECHER hervorzuholen und die Hände im Mehl zu vergraben? Den Teig kneten, ausrollen und formen - das löst GLÜCKSGEFÜHLE aus. Johanna Aust zeigt, wie es geht: In "Die besten Weihnachtkekse" stellt sie 111 HIMMLISCHE REZEPTE vor.