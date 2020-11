Auf der richtigen Spur: Kästle Skitag im B-Wald

Bewusst auf zwei schmalen Brettern durch die Winterlandschaft gleiten, das steht von 15. bis 17. Jänner 2021 im Bregenzerwald auf dem Programm.

Kleine Auszeiten mit viel Bewegung an der frischen Luft sind gerade in dieser besonderen Zeit wichtig für uns alle. Darum setzen die KÄSTLE Nordic Ladies Days selbst im „Lockdown“ voller Zuversicht auf die kommende Wintersaison wieder einen „Outdoormarker“ in den Kalender von allen sportbegeisterten Damen. Bewusst auf zwei schmalen Brettern durch die Winterlandschaft gleiten, seinen Körper spüren und die Kraft der Natur aufsaugen - das steht von 15. bis 17. Jänner 2021 im Bregenzerwald auf dem Programm. Mit bestens ausgebildeten Langlauftrainern wird in kleinen Gruppen auf dem neuesten Material von KÄSTLE die dafür notwendige Technik erlernt, so dass sich auch die allerbesten „Käsknöpfle“ nicht auf den Hüften breitmachen können.