Auf den Spuren von Arnold Schwarzenegger

Kristina Brunauer erzählt bei "Vorarlberg LIVE" über ihre Erfolge.

Kristina Brunauer ist etwas gelungen, was vor ihr nur Arnold Schwarzenegger geschafft hat. Sie gewann einen Wettkampf in Portugal in der Amateur-Klasse und qualifizierte sich damit für die Profi-Klasse. Der Profi-Wettkampf fand nur zwei Tage später statt und Brunauer gewann auch diesen. Damit hat sie sich direkt für die Mister-Olympia-Wahl qualifiziert. „In Österreich ist Bodybuilding nur eine Randsportart“, erzählt Kristina Brunauer bei Vorarlberg Live: „aber in den USA werden meine Erfolge sehr gefeiert.“