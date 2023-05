Auf den Spuren des Bibers

Seit etwa 17 Jahre ist der Biber in Vorarlberg wieder heimisch. Mittlerweile kann man an zahlreichen Orten in Vorarlberg seine Spuren sehen. So auch in Koblach, wo VOL.AT diesen Spuren gefolgt ist.

Vermutlich ist der Biber im Jahr 2006 aus der Schweiz zurück nach Vorarlberg eingewandert. Der braunäugige Nager scheint sich in Vorarlberg wohlzufühlen, denn die Anzahl hierzulande steigt kontinuierlich an.