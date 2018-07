Auf den Erfolg fokussiert

Entner Electronics in Sulz hat sich auf Kamera-Hard- und Software spezialisiert. Sogar im Weltraum ist ein Produkt aus dem Unternehmen unterwegs.

Der „Versuchsaufbau“ ist einfach gehalten: ein Teller mit getrockneten Chili-Schoten darauf, ein kleine elektronische Leiterplatte zwischen den roten Winzlingen sowie ein Zahnarzt-Instrument. Auf einem Stativ sind darüber zwei Kameras angebracht und eine Computerplatine. Dahinter steht ein Bildschirm, auf dem ein verschwommenes Bild zu sehen ist. Aus einer Schachtel holt Thomas Entner 3D-Brillen und reicht diese an die Besucher weiter. Nach dem Aufsetzen der Sehhilfen ist auch das Bild auf dem Fernseher nicht mehr verschwommen. Eine kurze Eingewöhnungszeit reicht und schon sind ganz klar die Chili-Schoten zu erkennen – in 3D. Der Gründer von Entner Electronics in Sulz nimmt das Zahnarzt-Instrument in die Hand und bewegt dieses zwischen den Schoten hin und her. Auf dem Bildschirm ist durch die dreidimensionale Darstellung genau zu erkennen, bei welcher Chili-Frucht und in welcher Höhe sich die Spitze des Werkzeugs gerade befindet.