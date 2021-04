Auf dem Rennrad quer durch den Bregenzerwald

Den Stress der letzten Monate einfach abstrampeln, heißt es bei den Road Bike Ladies Days – dem Rennradcamp für Frauen – von 11. bis 13. Juni 2021 im Bregenzerwald

Sport begeisterte Damen jeden Alters können mit einheimischen Guides auf zwei Rädern die Region erkunden und dabei gemeinsam mit anderen Frauen all ihren Schönheiten entdecken. Es braucht dazu keine extra stammen Wadeln, eine moderate Grundkondition reicht schon, um auf den vom Vorarlberger Hersteller SIMPLON zur Verfügung gestellten Rennrädern die Sommersaison anzutreten. Geführte Touren in verschiedenen Levels, Begleitfahrzeuge und sogar E-Power machen die Teilnahme für alle Ladies möglich.

Im Frühjahr, wenn die ersten, warmen Sonnenstrahlen die Straßen aufheizen, ist das Rennrad das perfekte Outdoor-Trainingsgerät, um fit für die sportlichen Ziele des Sommers zu werden. Bei den Road Bike Ladies Days – dem Rennradcamp für Frauen – geht es aber wie bei allen Ladies Days Events nicht darum, höher und weiter zu kommen und möglichst viele Kilometer sowie Höhenmeter in kurzer Zeit abzustrampeln. Die Ladies Days sind eine Auszeit für alle sportlichen Frauen, die sich mit anderen Damen in der Natur bewegen, etwas Neues ausprobieren oder ihr Können verbessern wollen.

Der Bregenzerwald im westlichsten Bundesland Österreichs – in Vorarlberg – ist durch seine sanft ansteigenden Berglandschaften bis hin zu den hochalpinen Regionen des Arlbergs die perfekte Location für einen runden Start in die Radlsaison. Außerdem beeindruckt der Bregenzerwald mit seiner reichen Kultur, dem Handwerk und dem besonderen Baustil. Fixe Stopps gehören auch an den Dorfsennereigen dazu, wo das weiße Gold der „Wälder“ – der Bergkäse – unbedingt verkostet werden muss.