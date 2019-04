Auf dem Mottnerhof wird gefeiert

Ein Tag voller Leben – mit einem Hoffest feiert Familie Dünser das 10jährige Bestehen des neuen Stallgebäudes.

Vor zehn Jahren übersiedelte Familie Dünser mit ihrem Vieh in den neu erbauten Stall – dies wurde damals mit einem tollen Hoffest gebührend gefeiert. Nun steht das zweite Hoffest an. „Ein Tag voller Leben“ heißt es am Mittwoch, 1. Mai auf dem Mottnerhof. Saskia und Jürgen Dünser mit ihren Kindern Maria, Christina und Caroline haben sich ein tolles Programm einfallen lassen und laden ein ihr Anwesen bei Stallbesichtigungen und Hofführungen kennen zu lernen. Das ist aber nicht alles – mit Fahrzeugweihe, Floristikausstellung, Vorführung der Hackschnitzelproduktion und Wissenswertes von Andi dem Baumprofi gibt es viel Interessantes rund um die Landwirtschaft.