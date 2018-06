Die beliebte kulinarische Reise fand in Braz statt.

Auf dem Land zu Gast – ein Projekt der Alpenregion Bludenz und der Klostertaler Bauerntafel vereint den Landwirt und den Gastwirt. Die Gäste reisen von Hof zu Hof und Gasthaus zu Gasthaus und werden dort kulinarisch verwöhnt. Dabei werden aus regionalen Produkte herrliche Speisen gezaubert. In diesem Jahr wurde die Reise von der Erzeugung zum kulinarischen Hochgenuss in Braz durchgeführt. Mit Kleinbussen wurden 58 Gäste von Station zu Station chauffiert. Reisebeginn war das Hotel Traube. Dort wurde den Gästen ein Apero und eine kalte Vorspeise serviert, die zweite Genussstation befand sich dann am Hof von Martina und Helmut Graf.