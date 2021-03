Auf Betonstiege gestürzt - 48-Jähriger tödlich verunglückt

Ein 48-jähriger Mann betrat am Samstag alkoholisiert eine abgesperrte Baustelle und stürzte rund fünf Meter tief auf eine Betonstiege. Er erlitt tödliche Verletzungen.

Am Samstagnachmittag besuchte der im Bezirk Dornbirn wohnhafte Mann einen Bekannten in Langen bei Bregenz. Er konsumierte eine größere Menge Alkohol und machte sich später auf den Weg, um einen weiteren Bekannten in Langen zu besuchen. Im Beisein von zwei weiteren Personen konsumierte der 48-Jährige nochmals eine unbestimmte Menge Alkohol und verließ am späteren Nachmittag laut Zeugenaussagen schwer alkoholisiert die Runde.