Auf Betonboden gestürzt – Arbeiter schwer verletzt

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Montag in Ludesch ereignet. Zwei Männer stürzten aus drei Metern Höhe auf einen Betonboden.

Am Montag waren zwei Männer im Alter von 35 und 45 Jahren auf einer Baustelle in Ludesch mit diversen Arbeiten beschäftigt. Dabei standen die beiden Arbeiter in einer Höhe von rund drei Metern auf ein Schalungsteil um sich ein Blick nach unten zu verschaffen. Als das Schalungsteil plötzlich nachgab, verloren die beiden Männer das Gleichgewicht und stürzten auf den darunter liegenden Betonboden.