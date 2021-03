Um 7,6 Millionen Euro entstehen neue Büro- und Wohnräume

Das Großbauprojekt "Corner 21" am Eingang des Rankweiler Ortszentrum läuft zügig voran

RANKWEIL. Seit dem Oktober vergangenen Jahres laufen die Bauarbeiten von Bauherr INSIDE96 GmbH für das große Bauprojekt „CORNER21“, das unter dem Motto “Lebensräume der Zukunft“ steht, auf Hochtouren. Die Gesamtkosten des Wohn- und Geschäftshauses in der Hadeldorftstraße 12 und in der Südtirolerstraße 21 in Rankweil betragen ca. 7,6 Millionen Euro. Gegenüber der St. Josef`s Kirche, direkt am Eingang zum Rankweiler Ortszentrum, entstehen Büroflachen mit einer Gesamtgröße von ca. 906 Quadratmetern. Der Bauherr INSIDE96 wird seinen jetzigen Sitz in Röthis auflösen und im neuen Geschäftshaus in der Hadeldorfstraße im Obergeschoss ein neues Zuhause finden. Weiters werden im neuen Bürogebäude die Personaltrainerin Nicole Schwendinger, die Zahnarztpraxis von Dr. Stefan Greiner und mehrere Micro-Office im Erdgeschoss untergebracht. „Die Bauarbeiten schreiten zügig voran, alles läuft bzw. liegt im Zeit- und Kostenplan. „Die Baumeisterarbeiten sollten bis Oktober abgeschlossen sein“, sagt INSIDE96 Geschäftsführer Joe Welte. Derzeit wird die Kellerdecke für die Büroflächen betoniert. In zwei Wochen soll mit der Sichtbetonfassade begonnen werden. Im zweiten Baukörper in der Südtirolerstraße 21, wo schon die komplette Betonplatte fertiggestellt wurde, und Teile der Kellerwände betoniert, sind, laufen die Bauarbeiten zeitgleich. In diesem Baukörper entstehen vierzehn Mietwohnungen, davon sieben Micro Apartments. Der Vermietungsstart der Wohnungen ist für Herbst 2021 geplant. Interessenten können sich jetzt schon bei der INSIDE96 vormerken lassen. Die Fertigstellung des gesamten Bauprojektes „CORNER21“ ist für Mai 2022 vorgesehen. VN-TK