Auer Mittelschüler siegten beim Cross Country-Cup

Au. Die Burschen der Mittelschule Au waren bei der 4. Auflage des Cross Country-Cups für Vorarlberger Schulen eine Klasse für sich.

Die von den Lehrern Wolfgang Fuchs und Susanne Stadelmann betreuten Läufer hatten nach den vier Bewerben in Lochau und Dornbirn, die im November über die Bühne gingen sowie zuletzt in Fußach und Hard ihre Nasen vorne. Nico Helbock, der die Ziellinie in allen vier Rennen als erster überquerte, Heinrich Kohler, Xaver Berlinger und Elias Purin gaben den anderen elf Teams das Nachsehen. Die besten Mädchen belegten Rang vier unter acht Mannschaften. Jeweils über 30 Schüler(innen) der MS Au waren bei den Bewerben mit von der Partie, 20 davon nehmen an der Schülerchallenge des Wien-Marathons Anfang April teil.