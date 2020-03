Auer Handwerker als Funkenbauer

Handwerkerzunftverein setzt sich für den alemannischer Brauch des Winteraustreibens, das Funkenabbrennen, ein.

Schon der Aufbau des Funkens wurde von so manchen neugierigen Zuschauern aus der Ferne beobachtet. Nicht nur Einheimische, vor allem Gäste die ihren Urlaub in Au verbringen, verfolgten interessiert wie die Funkenbauer die Konstruktion des Funkens fachmännisch aufbauten. Es war sichtlich das handwerkliche Geschick der Funkenbauer gefragt bis zu guter Letzt die Funkenhexe an der Funken Stange befestigt werden konnte.

Gelebte Tradition

Kurz nach Einbruch der Dunkelheit hatten sich zahlreiche Schaulustige auf dem Funkenplatz eingefunden und warteten gespannt auf das Entzünden des Funkens. Der Handwerkerzunftverein hatte zum traditionellen Funkenabbrennen geladen. Zunftmeister Christoph Metzler begrüßte die vielen Gäste aus Nah und Fern und bedankte sich für ihr kommen. Ebenfalls ein besonderer Dank ging an alle Sponsoren und die großzügige Unterstützung Seitens der Gemeinde. Nach der Ansprache wurde vom Zunftmeister das Kommando zum Anzünden des Funkens gegeben. Organisator Michael Moosbrugger und sein Team waren bereit den Funken mit ihren Fackeln von Ecke zu Ecke anzuzünden. Das empor Brennen der Flammen wurde von einem tollen Feuerwerk und einigen lauten Krachern begleitet. Schnell fing der unter der Leitung von Funkenbaumeister Simon Ritter aufgebaute Funken Feuer und schon bald stand er voll in Flammen. Die Funkenhexe wurde somit ihrer Bestimmung übergeben und ebenfalls mit einem lauten Kracher ging auch sie schlussendlich lodernd in Flammen auf. Speziell für die vielen Gäste wurde das gelebte und noch praktizierte Brauchtum des Winteraustreibens zu einem erfreulichen Urlaubs-Erlebnis.

