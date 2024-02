Audi A6 vor Exekutor in Sicherheit gebracht

Rumäne wollte doch lieber zahlen, deshalb fuhr er seine Limousine schnell ums Eck.

Der Familienvater hat einen Job, verdient rund 2400 Euro netto. Dennoch ist das Geld manchmal knapp. Zurzeit haften rund 13.000 Euro aus. Als der Exekutionsbeamte im Juli morgens klingelte, war der Audi A6 plötzlich verschwunden. Der Mann, der nicht allzu gut Deutsch spricht, bat am nächsten Tag seinen Arbeitgeber, die Außenstände zu begleichen, was dieser auch tat. Dennoch ist dem Rumänen klar, dass es falsch war, den Wagen einfach wegzufahren. Er kommt mit einer Buße von 800 Euro plus 150 Euro Pauschalkosten davon. Dafür hat er keine Vorstrafe.