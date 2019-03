Auch Vorarlberger Firma von Hacker-Angriff betroffen

Der norwegische Aluminium-Riese Norsk Hydro ist Ziel eines Hackerangriffes geworden.

“Das ist ein typischer Lösegeld-Angriff”, sagte Finanzchef Eivind Kallevik am Dienstag. “Die Lage ist ziemlich ernst.” Die Cyber-Attacke sei von den USA aus gestartet worden, die Identität der Angreifer aber noch unklar.

Die IT-Systeme in den meisten Geschäftsfeldern waren betroffen, mehrere Werke standen zeitweise still. Zu dem Konzern gehört auch die Hydro Extrusion GmbH in Nenzing. Die Produktion musste teilweise abgestellt werden. Die Mitarbeiter konsumierten Zeitausgleich, wie die “VN” berichten.