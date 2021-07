Auch Vorarlberger bei Kroatien-Festival infiziert!

Wer vom 17. bis 24. Juli am Festival teilgenommen hat, soll sich im Internet als Kontaktperson melden.

Von 17. bis 24. Juli 2021 fand in Zrce, Kroatien, das Festival „Austria goes Zrce“ statt. Auch Vorarlberger nahmen an der Veranstaltung teil. Nachdem auch in Vorarlberg positive Testergebnisse (bisher zwei Fälle) infolge einer Rückreise aus Zrce vorliegen wenden sich die Gesundheitsbehörden mit dem dringenden Aufruf an alle Festivalteilnehmer aus Vorarlberg, sich als Kontaktperson zu melden.