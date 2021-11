Auch Sturm Graz scheidet in der Europa League aus

Nach Rapid Wien musste sich auch Sturm Graz (0:2 bei PSV Eindhoven) vorzeitig aus der Europa League verabschieden.

In der zweiten Halbzeit änderte sich nicht viel am Spielverlauf und Bruma erhöhte in der 55. Minute auf 2:0 für Eindhoven. In weiterer Folge war die Luft mehr oder weniger draußen. Sturm konnte am heutigen Abend nicht mehr, Eindhoven musste mit der klaren Führung im Rücken nicht mehr. Schlussendlich blieb es bei der 2:0-Niederlage für Sturm Graz, die gleichbedeutend mit dem endgültigen Europacup-Aus in dieser Saison ist.