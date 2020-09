Auch Slowenien setzt Vorarlberg auf rote Liste

Nach mehreren anderen europäischen Ländern hat nun auch Slowenien wegen rasant steigender Coronavirus-Infektionszahlen in Österreich die Bundesländer Wien, Tirol und Vorarlberg auf seine rote Liste für die Einreise gesetzt.

Das beschlossen die Regierung in Ljubljana am Sonntagabend. Die Reisewarnung gelte ab Dienstag, hieß es.

Quarantäne oder Corona-Test

Rest Österreichs auf "oranger Liste"

Neben Österreich setzt Slowenien auch Italien und Ungarn von der grünen auf "orange Liste". Italien wird als ganzes Land in diese Kategorie eingestuft, während Teile Ungarns ebenso wie Wien, Tirol und Vorarlberg auf die "rote Liste" kommen. Teile Kroatiens, darunter Istrien, steigen von der "roten" auf die "orange Liste" ab. Serbien kommt unterdessen auf die "grüne Liste". Bei der Einstufung orientierte sich Slowenien an Empfehlungen der EU-Kommission und am deutschen Robert-Koch-Institut, wie der slowenische Innenminister Ales Hojs bei einer Pressekonferenz am Montag erklärte.