Auch LH Wallner appelliert an Eigenverantwortung

Wie Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Dienstag auch Vorarlbergs Regierungschef Markus Wallner (beide ÖVP) in Sachen Corona-Pandemie an die Eigenverantwortung der Bevölkerung appelliert.

Das Impfangebot - beim Hausarzt um die Ecke - bezeichnete er als mittlerweile perfekt. Jeder habe die Möglichkeit, sich so immunisieren zu lassen. Es werde nicht so kommen, dass zwei Drittel der Bevölkerung Einschränkungen in Kauf nehmen müssten, weil sich manche nicht impfen lassen wollten.

Keine Gratis-Tests mehr für Erwachsene?

So werde es ab einem gewissen Zeitpunkt für Erwachsene keine Gratis-Abgabe von Corona-Tests mehr geben, stellte Wallner fest. Es werde vielmehr darum gehen, die Corona-Impfung in bestehende Strukturen einzubetten. Wie bei Impfungen gegen andere Krankheiten soll in Zukunft der Hausarzt zuständig sein.

