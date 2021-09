Auch Landesunternehmen werden klimaneutral

LH Wallner, LR Rauch und LR Tittler: Vorarlberger Pionierprojekt MissionZeroV wird konsequent weiterentwickelt.

Im Dezember 2018 haben die im Vorarlberger Landtag vertretenen Fraktionen einstimmig beschlossen, im Zuge der MissionZeroV die Vorarlberger Landesverwaltung – als erste in Österreich – klimaneutral zu organisieren. „Damit ist Vorarlberg einmal mehr seiner Pionierrolle im Energie- und Klimaschutzbereich gerecht geworden. In konsequenter Weiterführung sollen nun auch die landeseigenen Unternehmen sowie die Unternehmen mit mehr als 50 Prozent Landesbeteiligung Teil der MissionZeroV werden“, kündigte Landeshauptmann Markus Wallner gemeinsam mit Energielandesrat Johannes Rauch und Hochbaulandesrat Marco Tittler im Pressefoyer am Dienstag, 21. September, an.