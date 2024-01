"Polar Bear Swim" in Vancouver.

"Polar Bear Swim" in Vancouver. ©Reuters

"Polar Bear Swim" in Vancouver. ©Reuters

Auch heuer wieder traditionelles "Polar Bear Swim" in Vancouver

Das legendäre "Polar Bear Swim" in Vancouver, eine Veranstaltung, bei der mutige Teilnehmer am Neujahrstag in das eiskalte Wasser springen, fand auch heuer wieder statt.

Die Veranstaltung, die bereits zum 104. Mal gefeiert wurde, ist für viele ein symbolischer Akt, um das neue Jahr mit Mut und Frische zu beginnen. Sowohl Frauen als auch Männer nehmen an diesem kühnen Ritual teil, bei dem sie in das eisige Wasser des Meeres springen.

Gemeinschaftsgefühl und Neuanfang

Für die Teilnehmer und Zuschauer ist das "Polar Bear Swim" mehr als nur ein Sprung ins kalte Wasser. Es steht für Gemeinschaft, Lebensfreude und den Mut, sich neuen Herausforderungen zu stellen. In diesem Jahr war die Wiederaufnahme des Events ein besonderes Zeichen der Hoffnung und des Neuanfangs.

tradiTionelles "Polar Bear Swim" in Vancouver





























































© AP; Reuters