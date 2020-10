Auch Erwerbstätige suchten Hilfe bei Vorarlberger Sozialverein dowas

Der Bregenzer Sozialverein dowas hat 2019 im Rahmen der Mindestsicherung mit 963 Menschen um 13 Prozent weniger Klienten betreut als im Jahr zuvor (1.109 Klienten).

Dies sei aber keine Folge der gesunkenen Zahl an Mindestsicherungsbeziehern, sondern einer veränderten Besucherstruktur in der Notschlafstelle, so der Verein in einer Aussendung. Die dowas-Beratungsstelle vermeldete nur um knapp drei Prozent weniger Klienten - rund ein Drittel davon Menschen mit Erwerbseinkommen.