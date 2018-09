Auch die Austria im Cup-Achtelfinale

Austria Lustenau zog dank eines 3:1-Sieges bei Bruck/Leitha souverän in das Achtelfinale des ÖFB-Cups ein.

Nachdem sich Altach am Nachmittag gegen Leobendorf knapp aber hochverdient mit 1:2 durchsetzte ging es am Abend auch für die Austria aus Lustenau um den Einzug in das Achtelfinale des ÖFB-Cups. Die Austria gastierte dabei bei Bruck/Leitha. Nachdem sich die Lustenauer gegen den Regionalligisten in der ersten Halbzeit schwer taten, brach Ronivaldo nach 35 Minuten den Bann und brachte die Gäste mit 0:1 in Front. Noch vor der Pause legte der Angreifer nach einem schweren Torhüter-Fehler per Kopf zum 0:2 nach.