Auch die Austria blamiert sich im ÖFB-Cup

Nach Altach verabschiedete sich auch die Lustenauer Austria frühzeitig aus dem ÖFB-Cup. Bei Regionalligist Wiener Sportklub setzte es eine enttäuschende 2:0-Niederlage.

Nach dem guten Saisonstart ging die Lustenauer Austria in der 2. Runde des ÖFB-Cup als klarer Favorit in das Duell mit Regionalligist Wiener Sportklub. Doch die Hausherren gingen durch einen Doppelschlag von Ivan Andrejevic (8./12.) früh mit 2:0 in Führung. Kurz darauf verhinderte die Latte den schnellen Anschlusstreffer durch Cheukoua. Auch in weiterer Folge waren die Lustenauer nun das dominierende Team mit deutlichem Chancenplus. Die Hausherren wehrten sich jedoch mit allen Mitteln und es ging mit dem 2:0 in die Pause.