Auch das Ländle ist auf der Venediger Kunstbiennale vertreten

In Form der beiden Künstlerinnen und Schwestern Franziska und Mercedes Welte mit ihren figuralen, weiblichen NONOS-Skulpturen.

Diesen Samstag wird die 58. Kunstbiennale in Venedig offiziell eröffnet. Im Rahmen der diesjährigen Ausstellung ist auch Vorarlberg mit Künstlerinnen vertreten. So stellen die NONOS Künstlerinnen Mercedes und Franziska Welte ab heute, Donnerstag, im Park „Giardini della Marinaressa” und im Palazzo „Mora” aus.

Franziska und Mercedes Welte gelten mittlerweile als Spezialistinnen für figurale, weibliche Skulpturen, für die sie den Terminus NONOS aus der Taufe gehoben haben. Die NONOS treten in ihrer ästhetischen Formensprache voll klarer innerer Kraft selbstbewusst in Erscheinung. “Sie vermitteln aber auch zarte Poesie, Freiheit und Unabhängigkeit. Die Kunstwerke stehen für Sinnes- sowie Lebensfreude und verweisen auch auf den kosmologischen Kreislauf des Werdens, Seins und Vergehens”, erklären die Welte-Geschwister.

Die NONO-Skulpturen in Venedig – Sinnbilder für Meer, Luft und Himmel

Die Arbeiten der beiden Schwestern für den Park in Venedig beeindrucken durch ihr monumentales Erscheinungsbild. Die anmutenden, gelängten Skulpturen bewahren trotz der Größe ihre grazile, ästhetisch ausgewogene Formensprache. Franziska und Mercedes Welte: “Sie vermitteln eine entmaterialisierte Schwerelosigkeit. Eine Art Spiritualisierung, die vom irdischen in den kosmischen Bereich überleitet. Als Sinnbilder für Meer, Luft und Himmel treten sie ikonenhaft in Erscheinung.”