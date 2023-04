Auch das dritte Ländle-Derby geht an Lustenau

Ein Treffer von Adriel beschert den Stickern den dritten Sieg gegen Altach in dieser Saison.

Im Vorfeld des dritten Ländle-Derbys in der laufenden Saison wollten zwar beide Trainer die Favoritenrolle von sich schieben. Da allerdings die ersten beiden Aufeinandertreffen zu Gunsten der Lustenauer endeten, waren doch wohl eher die Sticker zu favorisieren. Sowohl Altach als auch die Austria gingen mit dem positiven Gefühl eines Sieges aus der Vorwoche in das dritte direkte Duell. Bei den Lustenauern standen zuletzt sogar drei Erfolge in Serie zu Buche.

Viel Kampf auf beiden Seiten

Vor ausverkauftem Haus entwickelte sich erwartungsgemäß eine umkämpfte Partie, in der sich die Teams über weite Strecken der ersten 45 Minuten neutralisierten. So wurden beide Keeper quasi nicht gefordert, Torchancen blieben hüben wie drüben Mangelware. Dafür gab es einige Härteeinlagen, insgesamt vier gelbe Karten verteilte der Schiedsrichter in Halbzeit eins. Beim Stand von 0:0 wurden schließlich die Seiten gewechselt.

Adriel mit der Entscheidung



Wie so oft wurde eine derartige Partie dann im Anschluss an eine Standardsituation entschieden. Gugganig begann ein völlig unnötiges Foulspiel an der Seitenlinie, aus dem fälligen Freistoß resultierte der entscheidende Treffer. Guenouche trat die Kugel zur Mitte, dort kam Adriel zum Abschluss und versenkte die Kugel in den Maschen.

Altach fand darauf keine Antwort mehr und so blieb es am Ende beim 1:0 für die Gastgeber, die damit auch das dritte Saisonderby für sich entscheiden konnten. Die Austria übernimmt damit auch wieder die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe.