Auch Bregenz Handball kassieren Niederlage

Bregenz Handball musste sich zu Hause Westwien nach einer enttäuschenden Leistung klar mit 23:30 geschlagen geben.

Auch in der zweiten Halbzeit fanden die Bregenzer nie wirklich in das Spiel und gerieten immer weiter in Rückstand. Zwischenzeitlich lagen die Wiener sogar mit zehn Punkten voran. Am Ende betrieben die Hausherren aber noch etwas Ergebniskosmetik und konnten den Rückstand verringern. An der klaren 23:30-Niederlage änderte dies aber nichts mehr.