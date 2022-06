Attraktive Tests für den EHC Lustenau

Fünf Vorbereitungsspiele hat der AHL-Klub schon fixiert.

Für Montag, 08. August ist das erste Eistraining in der Rheinhalle geplant. Am Samstag, 20. August treffen dann die Lustenauer Cracks zu Hause auf den EHC Basel mit dem ehemaligen Lustenau Trainer Christian Weber. Die Schweizer spielen in der Swiss League, der zweithöchsten Liga in der Schweiz. Am Freitag, 26. August folgt das Auswärts-Spiel gegen die Rittner Buam. Schon am darauffolgenden Sonntag treffen die Cracks zu Hause auf den ESV Kaufbeuren (DEL2). Am Donnerstag, 01. September steigt das Auswärtsspiel gegen den EHC Chur (3. Liga Schweiz). Den Abschluss des Vorbereitungsprogramms bildet das Heimspiel der Lustenauer am Dienstag, 6. September gegen den EV Lindau (Oberliga Süd – 3. Liga) mit Trainer Stefan Wiedmaier.