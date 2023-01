"Atomwaffenangriff Nordkoreas bedeutet Ende des Regimes"

Die USA und Südkorea arbeiten nach Angaben des Weißen Hauses an einer abgestimmten Reaktion auf einen eventuellen Atomwaffeneinsatz durch Nordkorea.

Die Präsidenten beider Länder hätten "ihre Teams beauftragt, eine effektive koordinierte Antwort auf eine Reihe von Szenarios" zu entwerfen, sagte ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats am Dienstag in Washington. Dazu gehört demnach auch die "Verwendung von Kernwaffen".

"Unserem Bündnis verpflichtet"

Lage zusätzlich belastet

Waffenarsenal beständig ausgebaut

Das abgeschottete Nordkorea baut sein Waffenarsenal und auch seine atomaren Kapazitäten beständig aus, die kommunistische Führung in Pjöngjang droht immer wieder mit einer militärischen Eskalation in der Region. Im vergangenen Jahr hat Nordkorea eine nie da gewesene Zahl an Waffentests vorgenommen, darunter der Start seiner bisher am weitesten entwickelten Interkontinentalrakete im November.