Atemschutztrupp in Hörbranz im Einsatz: Brandursache unklar

Am frühen Samstagnachmittag sorgte eine starke Rauchentwicklung in einem Reihenhaus für einen Feuerwehreinsatz in Hörbranz. Diese konnte den Brandherd im Schlafzimmer lokalisieren, die Brandursache ist bislang unklar.

Gegen 13:30 Uhr wurde die Feuerwehr Hörbranz in ein Reihenhaus in die Salvatorstraße gerufen, bei ihrem Eintreffen musste sie eine starke Rauchentwicklung in dem Reihenhaus feststellen. Ein Atemschutztrupp stellte den Brandherd im Schlafzimmer fest und begann mit der Brandbekämpfung. Die Brandursache ist bislang noch unklar.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Hörbranz mit vier Fahrzeugen und 25 Personen, das Rote Kreuz mit einem Team, eine Streife der Polizei sowie die illwerke vkw und die Stadtwerke Bregenz.