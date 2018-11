Atacama-Wüste: Erster Regen seit 500 Jahren brachte Tod und Verderben

Wasser gilt eigentlich als das Lebenselixier. In anderen Regionen der Welt sieht es aber anders aus. In der Atacama-Wüste hat der erste Regen seit 500 Jahren offenbar 85 Prozent der Lebewesen getötet.

Die Atacama-Wüste zählt zu den wasserärmsten Orten der Welt. An einigen Orten wurden seit 500 Jahren keine Regenfälle registriert. Im Durchschnitt fällt in der Atacama eine Niederschlagsmenge von 0,5 mm – pro Jahr. Zum Vergleich: Im Death Valley in den USA fällt etwa 50 Mal so viel Wasser vom Himmel. Was aber passiert, wenn es an einem so trockenen Ort doch mal zu heftigen Regenfällen kommt?