Asylurteil wegen Richterin aufgehoben

Verwaltungsgerichtshof in Wien kritisiert in Asylverfahren eines Vorarlberger Türken verbale Entgleisungen einer Richterin.

Die Richterin des Wiener Bundesverwaltungsgerichts begründete ihre Bestätigung des neuerlichen negativen Asylbescheids für den in Vorarlberg lebenden Türken so: „Es ist jedenfalls nicht in der Intention des Gesetzgebers gelegen, dass ein ehemals selbst drogensüchtiger Dealer, wie der Beschwerdeführer, mit einem gefälschten Reisedokument in Österreich einreist, sich nach rechtskräftigem Abschluss des ersten Asylverfahrens beharrlich weigert, seiner Ausreiseverpflichtung nachzukommen, eine Österreicherin heiratet und mit ihr ein Kind zeugt, um dann neuerlich einen unbegründeten Asylantrag zu stellen, auf sein Familienleben zu pochen und einen Aufenthalt im Bundesgebiet so zu erzwingen zu versuchen.“