Asylboom: Europa erlebt dramatischen Anstieg

In der EU, Norwegen und der Schweiz sind in den ersten sechs Monaten des Jahres rund 519.000 Asylanträge verzeichnet worden - und somit 28 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Den am Dienstag von der EU-Asylagentur (EUAA) veröffentlichten Zahlen zufolge entfiel mit rund 30 Prozent der größte Anteil der bis Ende Juni gestellten Asylanträge auf Deutschland. Dies entspricht in absoluten Zahlen jeweils mehr als der doppelten Menge der Anträge in Frankreich und Spanien.