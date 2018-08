Asyl: 3.030 Menschen verließen 2018 freiwillig Österreich

3.030 Migranten und Flüchtlinge haben 2018 bis Ende Juli die Möglichkeit der "freiwilligen Rückkehr" aus Österreich in ihr Heimatland genützt. Das teilte das Innenministerium am Freitag der APA mit und bestätigte damit einen Bericht des Ö1-"Morgenjournals". 4.067 Menschen wurden zwangsweise außer Landes gebracht. Die größte Gruppe der freiwilligen Rückkehrer sind Iraker.

Manche Familien kehrten in syrische Gebiete zurück, in denen keine Kampfhandlungen mehr stattfinden, weil sie so auf den Besitz, den sie zurücklassen mussten, schauen könnten, erklärte Günter Ecker vom Verein Menschenrechte Österreich gegenüber dem ORF-Radio. Diese Syrer hätten in Österreich bleiben können, weil sie Asyl oder einen Schutzstatus haben, erklärte Michael Hajek von der Caritas Rückkehrberatung. Ihm zufolge motivierten häufig familiäre Gründe und Perspektivenlosigkeit eine Rückkehr.