ASVÖ Vorarlberg: Zertifikat an sechs Vereine übergeben

Sechs Sportklubs haben für das ASVÖ Vorarlberg-Projekt Richtig fit für die Vereine nun die Zertifikate von Chefin Stefanie Kernbeiß überreicht bekommen.

Am Donnerstag, den 22. November 2018 ist erneut die Informationsveranstaltung für das Projekt „Richtig Fit für ASVÖ Vereine – Ein Programm zur Vereinsentwicklung im Gesundheits- und Breitensport“ über die Bühne gegangen. Mit dem Infoabend startet das Projekt bereits in die dritte Runde. Insgesamt 22 Personen aus 14 Vereinen nahmen an dieser Veranstaltung teil.