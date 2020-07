Astro-Fans aufgepasst: Dieser Komet ist im Juli mit bloßem Auge sichtbar

Dieses seltene Astro-Spektakel sollte man sich nicht entgehen lassen: Der Himmelskörper Neowise ist als einer von wenigen Kometen des 21. Jahrhunderts mit bloßem Auge sichtbar.

Der Schweifstern "C/2020 F3" (NEOWISE) wurde Ende März von dem US-Weltraumteleskop "Neowise" entdeckt, bestätigt die NASA in einer Mitteilung. Zuletzt befand sich der Komet in der Umlaufbahn des Planeten Merkur und kam dabei der Sonne nahe. Dabei hellte sich Neowise auf und nähert sich nun der Erde, erklärt die Raumfahrtbehörde.

Derzeit früh am Morgen sichtbar

Wie lange der Komet noch zu sehen sein wird, ist ungewiss. Aktuell kann Neowise früh am Morgen mit bloßem Auge betrachtet werden. In der kommenden Woche soll der Komet auch am Abend sichtbar sein.