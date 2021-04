Asthma-Spray gegen Covid? Das sagt der Experte

Dr. Peter Cerkl, Primar der Pulmologie in Hohenems, sprach in "Vorarlberg LIVE" über ein Asthma-Spray, dass die Covid-Behandlung revolutionieren könnte.

Seit über einem Jahr beschäftigt das Coronavirus die ganze Welt. Während bei einer Infektion noch immer nur die Symptome behandelt werden können, steigt auch ständig die Zahl der Patienten mit Langzeitfolgen. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass ein Asthma-Spray Long Covid verhindern kann. VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer sprach am Mittwoch darüber mit Dr. Peter Cerkl, Primar der Pulmologie in Hohenems in "Vorarlberg LIVE".