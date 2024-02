Asteroid in Wolkenkratzergröße passierte die Erde

Ein Asteroid von der Größe eines Wolkenkratzersist am Freitag in einer Entfernung von 2,7 Millionen Kilometern an der Erde vorbeigeflogen. Astronomen weltweit beobachteten das Ereignis mit gespannter Aufmerksamkeit.

Globale Beobachtung

Keine unmittelbare Gefahr

Wiederkehrender Besucher

Eine Woche voller Himmelsereignisse

Diese Woche ist reich an kosmischen Ereignissen: Neben „2008 OS7“ zogen drei kleinere Asteroiden am Freitag nahe an der Erde vorbei. Zwei weitere Gesteinskörper nähern sich am Samstag, und ein weiterer Asteroid, etwa halb so groß wie „2008 OS7“, wird am Sonntag vorbeifliegen, allerdings in einer Entfernung von 7,2 Millionen Kilometern. Alle diese Objekte stellen nach Expertenaussagen keine Bedrohung dar.