Assistenzhunde-Welpen erleben aufregendes Flughafentraining

In einem aufregenden Training am Detroit Metropolitan Airport hatten fünf Assistenzhunde-Welpen eine großartige Zeit.

Die kleinen Vierbeiner durchliefen dabei Sicherheitskontrollen der Transportation Security Administration, fuhren mit einer Hochbahn und bestiegen ein Flugzeug. Dieses Training wurde von der gemeinnützigen Organisation "Paws With A Cause" aus Wayland, Michigan, geleitet, die die individuelle Ausbildung von Assistenzhunden für Menschen mit Behinderungen betreut. Die Welpen werden im ersten Lebensjahr von freiwilligen Pflegern aufgezogen und sozialisiert, um sich später problemlos in verschiedenen Umgebungen bewegen zu können.