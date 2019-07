Asiatische Bienenart siedelte sich in Vorarlberg an

In Vorarlberg gibt es rund 300 verschiedene Wildbienen-Arten. Seit dem 26. Juli ist es gewiss: Eine weitere, neue Bienenart muss hinzu gezählt werden.

Die aus Ostasien stammende Wildbiene mit dem Namen Asiatische Mörtelbiene (Megachile sculpturalis Smith, 1853) wurde nach einem Meldeaufruf der inatura – Erlebnis Naturschau Dornbirn gleich in zwei Gemeinden entdeckt, und zwar in Hörbranz von Lorenz King und in Schruns von Ursula Jäger. Beide Beobachtungen konnten von der Insektenforscherin Julia Lanner bestätigt werden. In Hörbranz besuchte die exotische Wildbiene an zwei aufeinander folgenden Tagen die Blüten der breitblättrigen Platterbse (Lathyrus latifolius L.). In Schruns wurde die Asiatische Mörtelbiene als Gast auf der Terrasse gesichtet. Wo die Weibchen nisten, konnte bis jetzt nicht geklärt werden.