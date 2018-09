Asiago war für die Wälder eine zu große Nummer

Der Ausflug nach Italien bringt dem EC Bregenzerwald einen Punkt.

Mit hohem Tempo starteten die Wälder in das zweite Auswärtspiel innert 24 Stunden. Der Alps Hockey League Meister konnte mit diesem Schritt halten, womit den Zuschauern ein schnelles Spiel geboten wurde. Aleksi Järvinen setzte für die Gäste die erste Duftmarke in der 5. Minute, scheiterte aber zwei Mal an Cloutier. Dafür ging Asiago mit der ersten größeren Chance in Führung. Marco Rosa staubte einen Abpraller von Strojs Schoner ab, vollführte eine 180 Grad Drehung und schob das Hartgummi über die Torlinie. (10.) Die Antwort der Wälder folgte quasi im nächsten Gegenangriff. Daniel Ban legte dem freistehenden Aleksi Järvinen vor, der abzog und damit für den Ausgleich sorgte. (11.) Casetti brachte Asiago dann mit einem Schlenzer ins lange Eck erneut in Führung, (14.) Bardaro legte im stark gespielten Powerplay nach. (16.)

Mit dem Beginn des letzten Abschnittes war der Arbeitstag von Thomas Stroj zu Ende. Die restlichen 20 Minuten übernahm Felix Beck den Posten des Torhüters. Der 16 Jährige kam damit zum ersten Einsatz in einem Alps Hockey League Spiel. Bis auf einen Gegentreffer in der 45. Minute hielt der Future Club Spieler seinen Kasten rein, was nicht nur seinem Talent, sondern auch der guten Arbeit seiner Vorderleute zugrunde lag. Panu Hyyppä stellte sich einem Schlagschuss in den Weg, der den Finnen am Unterkiefer traf und mit schmerzverzerrtem Gesicht zur Spielerbank zurückkehren ließ. Wenig später konnte Hyyppä jedoch wieder eingesetzt werden. Zuletzt überstanden die Wälder auch eine vier minütige Strafe am Ende des Spiels unbeschadet. Für Markus Juurikkala wäre mehr drin gewesen: „Wir haben gegen einen schweren Gegner gekämpft. Waldhauser und Hohenegg haben im Line Up gefehlt, der Kader war etwas dünn. Das heutige Spiel war „ok“, aber „ok“ ist nicht genug, wenn du von Asiago Punkte mitnehmen willst.“