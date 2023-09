ASFINAG: Neue Klebevignette 2024 trägt die Farbe Sonnengelb  

Die guten Neuigkeiten zuerst: Es ist keine Preissteigerung bei Pkw-Jahres-Vignette für kommendes Jahr vorgesehen.

Die neue Klebevignette für das kommende Jahr wird in der Farbe Sonnengelb erhältlich sein. Die neue Vignette wird wie immer rechtzeitig in den letzten Novembertagen bei rund 6.000 ASFINAG-Vignetten-Vertriebspartner:innen im In- und Ausland erhältlich sein und ist ab 1. Dezember 2023 gültig. Sonnengelb wird somit die Farbe Purpur spätestens mit 31. Jänner 2024 endgültig ablösen.